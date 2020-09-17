Маленька дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна викликала бурю емоцій своїм зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, в мережі неоднозначну реакцію викликали фото Примадонни і шестирічної Лізи. На колажі поєднали знімок самої Алли Борисівни в молодості і недавній кадр її доньки в шкільному вбранні.

Думки користувачів соціальної мережі розділилися, адже багато хто помітив подібності, а деякі ж вважають, що співачка і її спадкоємиця абсолютно різні і можуть навіть не бути кровними родичами:

"Навіщо виставляти абсолютно чужих біологічно людей поруч, питати, схожі або не схожі, так, можливо, Ліза схожа на свою маму, яку ніхто не бачив і не побачить, хто пише, що одне обличчя, ахах, сліпі чи що"; "Ліза ще маленька коли виросте, тоді і порівнювати можна буде"; "Схожі як банан на помідор"; "Ліза копія мами, а Гаррі копія тата в дитинстві"; "Абсолютно різні, немає ні крапельки подібності, навіть приблизно"; "Яка різниця, хто народив...., звичайно не схожі, але за документами Алла - мама, Максим - тато"; "Нічого спільного, зовсім різні риси обличчя"; "Обидві симпатяжки, але не схожі. У Алли вузькі очі, ніс, обличчя. У Лізи круглі очі і обличчя, широкий ніс... 😏".

Варто нагадати, що близнюки Ліза і Гаррі з'явилися на світ в 2013 році. За офіційною версією, Пугачова і Галкін після десяти років шлюбу скористалися послугами сурогатної матері, використавши заморожені яйцеклітини Примадонни. Втім, у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Алла Борисівна не є справжньою матір'ю малюків. Подейкували навіть, що донором яцеклеткі стала її старша дочка - Крістіна Орбакайте.

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