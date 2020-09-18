Відома модель Сьюзі Кортес показала себе на радість фанатів

На фото Сьюзі позувала в червоній пухнастій накидці і червоних стрінгах. Зірка вирішила обійтися без ліфчика, стоячи на тлі вінтажного дзеркала. Красуня зробила зачіску, а образ доповнила макіяжем. Модель демонструвала п'яту точку, піднявши одну ногу, а рукою прикривала найпікантніше зверху. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Більше, ніж людина", " Ви цікава людина, можна з вами поговорити?", "Моя мрія", "ефектна Малятко", "Вау, собака сказала", "Коста-Ріка", "як тепло тобі, Сьюзі", "милі дитячі ніжки", "Моя королева", "Перестаньте купувати ваші фотографії, без них ви прекрасно виглядаєте", "Ух ти, фантастична і чуттєва дівчина", "Люблю тебе красива", "ти красива, ти мене зачаровуєш", "Красива дівчина, Виходь за мене, будь ласка".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів.

На фото красуня здалася в рушниках. Одне Сьюзі зав'язала на голові, а другим прикрила свої найпікантніші місця. Модель спеціально залишила одну сідницю оголеною, роблячи кадр максимально жарким.

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