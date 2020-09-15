29-летняя бразильская модель, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", Сьюзи Кортез похвасталась своей аппетитной «пятой точкой»

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка надела миниатюрной бикини, которое не смогло скрыть практически ничего. Сьюзи разлеглась на диванчике, выставив напоказ свои сладкие «булочки» в стрингах. Модель держала ноги вместе, в результате чего можно было рассмотреть не только аппетитные ягодицы, но и большие спортивные ноги звезды.

«Время отдыха», - подписала снимок кортез.

За полдня пост модели собрал почти 14 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивая и очень расслабленная», «Вау, какая конфетка», «Потрясающая», «Изысканная», «Красивая моя любовь», «Милая», «И это хорошо. Расслабьтесь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез дважды побеждала в конкурсе "Мисс Бум-Бум", благодаря чему и получила прозвище обладательницы самых выдающихся ягодиц в мире. Согласно условиям конкурса, девушки не должны обращаться к пластическим хирургам, поэтому ягодицы Сьюзи – это плод ее ежедневного труда в спортзале.

Отметим, что недавно модель поделилась фото, на котором позировала в весьма неприличной позе. Чтобы Инстаграм не заблокировал ее страничку, Сьюзи пришлось прикрыть ягодицы яблочком.

Напомним, что Сьюзи Кортез засветила лишнее в одних стрингах, вид сзади поражает: не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез показала, как достичь идеального "орешка": "Вот это сила".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез опустилась на колени в одном кружеве: "Жгучий котик".