Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила сеть откровенным снимком

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Кроме того, она радует своих многочисленных поклонников яркими снимками, которые демонстрирует на своей страничке в Instagram. Несколько часов назад модель опубликовала новый горячий снимок на котором позировала в кружеве.

Съемка, устроенная в спальне получилась яркой и провокационной. В частности красавица устроила соблазнительную фотосессию в кружевном нижнем белье. На пикантном фото она приняла раскованную позу, опустившись на колени у дивана, и выпятив свою гордость на всеобщее обозрение.

При этом она удачно демонстрирует во всей красе свои сочные формы - не зря же так усиленно поддерживает тело в форме.

Поклонники мгновенно среагировали на снимок Сьюзи и засыпали ее комплиментами:

"Все отлично! 🧡", "Красивая, как эти сердца, совершенно божественно 😘😍😍❤ ", "Попа шикарная", "Вау😍", "Какая красивая поза", "Ты действительно одно из величайших творений Бога", "Каждый пост лучше предыдущего", "Передай мне привет, жгучий котик ❤️", "Замечательное фото... сокровище".

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалость перед камерой.

Как писала Politeka, что хозяйка самых красивых ягодиц потеряла тончайшие трусики между аппетитными "булочками".

Также Politeka сообщала, что хозяйка легендарных ягодиц поразила развратным видом в "Невидимой" белье.