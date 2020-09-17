Кабінет Міністрів України спростив процедуру подачі документів на отримання одноразової матеріальної допомоги
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
Торкнеться це непрацюючих малозабезпечених українців, а також осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників.
Так, згідно з постановою, яка привела у відповідність механізм призначення і виплати одноразової матдопомоги, вищезазначені категорії українців зможуть подавати документи для отримання матеріальної допомоги не тільки в органи соцзахисту, а й центри надання адмінпослуг.
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Також повідомляється, що розподіл коштів буде проводитися на підставі не тільки даних ДП "Інформаційно-обчислювальний центр", а й ПФУ в порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом і Міністерством соціальної політики
Politeka писала, що в 2021 році українців чекає підвищення зарплат і пенсій, проте торкнеться воно не всіх. Про це можна зробити висновок з нового бюджету, прийнятого урядом.
Зокрема, з цифр випливає, що мінімальна зарплата в січні зросте до 6000 гривень, а в липні – до 6500. Потім збільшаться видатки на зарплати бюджетників. Крім того, з 1 січня оклади в єдиній тарифній сітці зростуть на 30% - до 2670 гривень, а з 1 липня – до 2893 гривень. Мінімальна пенсія також зросте до 2100 гривень з 1 грудня. При цьому максимальні пенсії до кінця року зростуть до 21000 гривень.
Нагадавши, підвищення пенсій українцям, у Кабміні повідомили про важливе рішення.
Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій під питанням, українців попередили про нові проблеми: "найбільше постраждають...".
Також Politeka писала, що зарплати в Україні зростуть на 30%, у Мінфіні озвучили терміни: кому чекати надбавку.