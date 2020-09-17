Оформлять документы теперь будут не только собезы

Кабинет министов Украины упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Коснется это неработающих малообеспеченных украинцев, а также лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и их законных представителей.

Так, согласно постановлению, которое привело в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной матпомощи, вышеозначенные категории украинцев смогут подавать документы для получения материальной помощи не только в органы соцзащиты, но и центры предоставления админуслуг.

Также сообщается, что распределение средств будет производиться на основании не только данных ГП "Информационно-вычислительный центр", но и ПФУ в порядке обмена информацией между Пенсионным фондом и Министерством социальной политики

Politeka писала, что в 2021 году украинцев ждет повышение зарплат и пенсий, однако коснется оно не всех. Об этом можно сделать вывод из нового бюджета, принятого правительством.

В частности, из цифр следует, что минимальная зарплата в январе вырастет до 6000 гривен, а в июле – до 6500. Затем увеличатся расходы на зарплаты бюджетников. Кроме того, с 1 января оклады в единой тарифной сетке вырастут на 30% - до 2670 гривен, а с 1 июля – до 2893 гривен. Минимальная пенсия также вырастет до 2100 гривен с 1 декабря. При этом максимальные пенсии к концу года вырастут до 21000 гривен.

Напомним, повышение пенсий украинцам, в Кабмине сообщили о важном решении.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий под вопросом, украинцев предупредили о новых проблемах: "Больше всех пострадают...".

Также Politeka писала, что зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку.