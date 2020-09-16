Російська зірка Сергій Глушко запевняє, що йому нічого приховувати
Про це пише Politeka.net.
Скандальне відеозвернення Тарзан опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, Сергій Глушко відверто зізнався, що зрадив своїй дружині Наташі Корольовій.
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"Я не буду говорити, що це був не я, це була людина, схожа на мене.. Це зробив я, і відповідати я буду перед Богом і перед своєю дружиною. І більше ні перед ким з вас я звітувати не збираюся!",- впевнено заявив Тарзан.
Він також заявив, що "є чоловіком на 200%", і що "його розвели".
"Я повівся внаслідок свого сексизму, без всякої любові, тому що любов у мене одна. Це жінка, яка дана мені Богом... Мене розвели. Це зроблено було навмисно, ці сутності склеїли мене. Я повівся... Володіли набором всяких речовин, які мене ввели в стан повного неадеквата. І сталося те, що сталося... Вони мене зняли, і одразу пішли по каналах... Одна кричить, що вагітна, але я не допускав, щоб цього сталося", - продовжив Сергій Глушко у своєму відеозверненні.
За словами чоловіка Наташі Корольової, дівчат в нещасливий вечір було двоє і він не розуміє, що підштовхнуло їх до такого вчинку.
"Я звертаюся зараз до цих дам. Я себе не відмазую, але те що ви зробили... Ви нігтя моєї дружини не стоїте! І те, що тебе тр**ув Тарзан - це найбільше досягнення в твоєму житті... А ще попутно ці дві шахрайки прихопили деякі речі в нашій квартирі... Це виявилися дуже дорогі коштовності, на них заведена кримінальна справа і будете відповідати за законом за законом. Як ви будете з цим жити? Не знаю, це не моя справа. На моєму прикладі я хочу, щоб всі чоловіки знали, що ця зграя спеціально планує те, що вони роблять, і потім виставляють вас заради хайпа... Я сказав І мені стало легше. Я Сергій Глушко і відповідати буду тільки перед Богом і своєю дружиною, а решта мені фіолетово. А шахрайки отримають своє і перед судом, і перед народом, і перед Богом!",- резюмував Тарзан у своєму Особистому Instagram.
Раніше ми вже розповідали про гучний скандал в російському шоу-бізнесі. Так, стриптизера і шоумена Сергія Глушка звинувачували в зраді Наташі Корольової, і навіть пішли чутки про те, що його молода коханка нібито чекає дитину.
Дівчиною, яку в мережі вже встигли охрестити "коханкою" Тарзана, виявилася 23-річна Анастасія. Вона виставила напоказ вагітний животик і заявила, що в минулому мала інтимний зв'язок з відомим стриптизером.
Нагадаємо, що брудне листування Тарзана з "вагітною коханкою" спливло в мережі
Як повідомляла Politeka, "вагітна коханка" Тарзана розповіла, як познайомилася з чоловіком королевою
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