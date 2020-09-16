Російська зірка Сергій Глушко запевняє, що йому нічого приховувати

Про це пише Politeka.net.

Скандальне відеозвернення Тарзан опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Сергій Глушко відверто зізнався, що зрадив своїй дружині Наташі Корольовій.

"Я не буду говорити, що це був не я, це була людина, схожа на мене.. Це зробив я, і відповідати я буду перед Богом і перед своєю дружиною. І більше ні перед ким з вас я звітувати не збираюся!",- впевнено заявив Тарзан.

Він також заявив, що "є чоловіком на 200%", і що "його розвели".

"Я повівся внаслідок свого сексизму, без всякої любові, тому що любов у мене одна. Це жінка, яка дана мені Богом... Мене розвели. Це зроблено було навмисно, ці сутності склеїли мене. Я повівся... Володіли набором всяких речовин, які мене ввели в стан повного неадеквата. І сталося те, що сталося... Вони мене зняли, і одразу пішли по каналах... Одна кричить, що вагітна, але я не допускав, щоб цього сталося", - продовжив Сергій Глушко у своєму відеозверненні.

За словами чоловіка Наташі Корольової, дівчат в нещасливий вечір було двоє і він не розуміє, що підштовхнуло їх до такого вчинку.

"Я звертаюся зараз до цих дам. Я себе не відмазую, але те що ви зробили... Ви нігтя моєї дружини не стоїте! І те, що тебе тр**ув Тарзан - це найбільше досягнення в твоєму житті... А ще попутно ці дві шахрайки прихопили деякі речі в нашій квартирі... Це виявилися дуже дорогі коштовності, на них заведена кримінальна справа і будете відповідати за законом за законом. Як ви будете з цим жити? Не знаю, це не моя справа. На моєму прикладі я хочу, щоб всі чоловіки знали, що ця зграя спеціально планує те, що вони роблять, і потім виставляють вас заради хайпа... Я сказав І мені стало легше. Я Сергій Глушко і відповідати буду тільки перед Богом і своєю дружиною, а решта мені фіолетово. А шахрайки отримають своє і перед судом, і перед народом, і перед Богом!",- резюмував Тарзан у своєму Особистому Instagram.

Раніше ми вже розповідали про гучний скандал в російському шоу-бізнесі. Так, стриптизера і шоумена Сергія Глушка звинувачували в зраді Наташі Корольової, і навіть пішли чутки про те, що його молода коханка нібито чекає дитину.

Дівчиною, яку в мережі вже встигли охрестити "коханкою" Тарзана, виявилася 23-річна Анастасія. Вона виставила напоказ вагітний животик і заявила, що в минулому мала інтимний зв'язок з відомим стриптизером.

Нагадаємо, що брудне листування Тарзана з "вагітною коханкою" спливло в мережі

Як повідомляла Politeka, "вагітна коханка" Тарзана розповіла, як познайомилася з чоловіком королевою

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