Муж Наташи Королевой Тарзан показал, как проводит время после обнародования интимного видео с его участием

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тарзан опубликовал видео разговора с рыжим котом. На видео шоу-мен гладит и разговаривает с очень красивым упитанным котом. Он умиляется тому, как играет кот, и грустно смеется.

«Ты игрун..игрун..Ну где ты? Где? Не уходи, не бросай меня», - разговаривает Тарзан с котом и тяжело вздыхает.

Стоит отметить, что Наташа Королева, несмотря на громкий скандал, оценила видео Тарзана и оставила под ним лайк. Поклонники не смогли прокомментировать видео, так как стриптизер закрыл комментарии.

«но слава Богу есть друзья, и у друзей есть лапы...», - подписал видео Тарзан.

Кроме этого, Тарзан показал, как наслаждается видами с сигарой в руках.

Как известно, на днях любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко пришла на телевидение, где обнародовала видео интимных отношений с мужчиной. Кроме этого, девушка рассказала, что встречалась со стриптизером около полутора лет.

На шоу любовницу Тарзана обвинили в шантаже и мошенничестве. Утвердилось мнение экспертов в ее нечестных намерениях после того, как девушка сделала тест на беременность, который оказался отрицательным. Для самой актрисы это стало шоком.

Напомним, что любовница Тарзана показала утехи с мужем Королевой, раскрыв подноготную романа: «Делали это на глазах…».

Как сообщала Politeka, униженный Тарзан рассказал об изменах Наташе Королевой и беременной любовнице: "Меня развели, я повелся".

Также Politeka писала, что покаявшийся в изменах Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг.