Голлівудська зірка українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, розбурхала свіжим фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала селфі, на якому постала без макіяжу і укладки. Виглядала Ольга дуже скуйовдженою і недоглянутою. Багато шанувальників не впізнали свого кумира.

Актриса вирішила нагадати фанатам, що вона вже перехворіла китайським вірусом. Вона зазначила, що багато хто пропустив її сторіс про те, що вона здала тест і він виявився негативним.

"Мій останній тест негативний", - повідомила вона.

За три години пост актриси зібрав майже 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу привітань і компліментів.

"Така гарненька тут», "Ти просто кльова", "я такий радий за тебе", "відмінні новини", "Абсолютно красива", "дуже радий, що Ви дали негативний результат!", "Ти моя кохана людина в Instagram, а також у світовому кіно», «Ти найкрасивіша і з кожним днем стаєш все красивіше.. Це подарунок Всесвіту", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Ольга Куриленко перехворіла китайським вірусом на самому початку епідемії. Про хворобу вона дізналася в кінці березня. Як розповідала зірка, хвороба проходила досить важко, але актриса залишалася вдома на самоізоляції.

Раніше ми писали, що Куриленко прилетіла до Південної Кореї, де її змусили повторно пройти тест на вірус. До результатів тесту актрису посадили на карантин.

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