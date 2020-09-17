Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, взбудоражила свежим фото
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала селфи, на котором предстала без макияжа и укладки. Выглядела Ольга очень взъерошенной и неухоженной. Многие поклонники не узнали своего кумира.
Актриса решила напомнить фанатам, что она уже переболела китайским вирусом. Она отметила, что многие пропустили ее сторис о том, что она сдала тест и он оказался негативным.
"Мой последний тест негативный", - сообщила она.
За три часа пост актрисы собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу поздравлений и комплиментов.
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«Такая хорошенькая здесь», «Ты просто Клевая», «Я так рад за тебя», «Отличные новости», «Абсолютно красивая», «Очень рад, что вы дали отрицательный результат!», «Ты мой любимый человек в Instagram, а также в мировом кино», «Ты самая красивая и с каждым днем становишься все красивее.. Это подарок Вселенной», - пишут пользователи сети.
Как известно, Ольга Куриленко переболела китайским вирусом в самом начале эпидемии. О болезни она узнала в конце марта. Как рассказывала звезда, болезнь проходила достаточно тяжело, но актриса оставалась дома на самоизоляции.
Ранее мы писали, что Куриленко прилетела в Южную Корею, где ее заставили повторно пройти тест на вирус. До результатов теста актрису посадили на карантин.
Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".