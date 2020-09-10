Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Бонда, вразила розкішним вбранням і приємною зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". На ньому красуня постала в сукні з яскравими різнокольоровими візерунками і туфлях на високих підборах.

На знімку Ольга Куриленко розсілася на столі в багато прибраній кімнаті і задерла ногу, спершись ногою об стілець. Актриса приспустила шлею сукні, спокусливо оголивши плече, і млосно подивилася в камеру з трохи прочиненими губами. Шикарний образ зірки довершила пишна зачіска.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд голлівудської красуні з українським корінням і засипали її компліментами:

"Я буквально люблю тебе, ти ж знаєш?"; "Як давно була ця дівчинка, адже ти була красивою, але я думаю (тільки моя скромна думка) тепер ти виглядаєш ще краще, дитинко ❤️❤️❤️"; "Хммм ... ця біла штука не виглядає так, як вона повинна бути там ... проте ... хто я💜, щоб заздрити цій штуці ???? 💜 Люблю зображення!!! 💜 "; "Така красива і гламурна, по-справжньому представницька і неймовірна харизма😊 👍"; "вона така шикарна красуня 😍 😘 🔥 🌹❤️".

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

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