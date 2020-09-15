Голлівудська зірка Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джемса Бонда, вразила літнім образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
На знімку актриса стоїть в затишному дворику, прикрашеному зеленню. На зірці – широкі чорні штани, блузка з глибоким декольте, довершують образ Ольги стильна сумочка, окуляри і капелюх.
"Згадуючи прекрасний час, який я провів у Сен-Тропе цього літа" – - підписала фотографію знаменитість.
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Фанатам сподобався новий образ актриси, про що вони повідомили в коментарях під постом.
"So beautiful 😍 😍 😍 труби з парахода, завжди в топі 🤗 Olga si belle 🔥❤️️❤️️❤️️👏👏👏❤️❤️❤️😘😍😘🌹 😂😂😂😂 👍 Оля молодець😉 😉 😉 lovely😍 😍 😍", - написали люди.
Politeka писала, що Ольга Куриленкозастряла на карантині. Вона опублікувала нове фото і поділилася новинами на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Актриса постала перед шанувальниками на балконі в домашньому образі: на ній можна помітити сіру майку, бейсболку і сонцезахисні окуляри. Знаменитість зробила селфі, відобразивши не тільки свою красу, але і прекрасний пейзаж.
"День перший карантинної ізоляції в Сеулі", - підписала Ольга Куриленко. - "Можливо, я не зможу отримати його вдруге, проте прямо зараз це вимога уряду Південної Кореї, і немає ніякого способу обійти його. Це повинен робити кожен, хто в'їжджає в країну ☺ ️ у мене немає вибору".
Також Ольга Куриленко вразила розкішним вбранням і приємною зовнішністю. Знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". На ньому красуня постала в сукні з яскравими різнокольоровими візерунками і туфлях на високих підборах.
На знімку Ольга Куриленко розсілася на столі в багато прибраній кімнаті і задерла ногу, спершись ногою об стілець. Актриса приспустила шлею сукні, спокусливо оголивши плече, і млосно подивилася в камеру з трохи прочиненими губами. Шикарний образ зірки довершила пишна зачіска.
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