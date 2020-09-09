Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров в новом выпуске программы «Мир наизнанку» удивит демонстрацией необычной китайской традиции

О том, что ждет зрителей в эфире шоу уже 9 сентября, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу телеканала «1+1».

Так, в новом выпуске Комаров и его коллега Александр Дмитриев продолжат путешествие по Китаю. Они посетят необычную школу боевых искусств и побывают в гостях у древнего племени Мяо.

В школе боевых искусств Комарову предстоит столкнуться с уникальным видом спорта, напоминающим смесь кунг-фу, реслинга и корриды. Тут китайские тореадоры сражаются с быками голыми руками. Судя по опубликованным кадрам, сразиться со зверем на арене предстоит и самому ведущему.

В свою очередь, племя Мяо удивило украинцев странной древней традицией: его представители носят на голове рога быков и парики из волос умерших предков.

«Носить волосы предков — давняя традиция Мяо. Волосы являются главной ценностью всего рода. Каждая женщина собирает свои волосы в парик, который затем передает дочери — и так происходит из поколения в поколение», - рассказал Комаров.

Ведущему и самому предстоит продемонстрировать единение с племенем, надев парик, а также удивить его представителей традиционным украинским блюдом, которого они раньше никогда не пробовали.

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