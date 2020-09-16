Популярний український виконавець, продюсер і чоловік Насті Каменських Олексій Потапенко (Потап) вразив кардинальними змінами в зовнішності

На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив несподіване фото зі зйомок фільму "Скажене весілля 3" , де він виконує роль священика, передає Politeka.net.

Артист показав селфі, на якому позує в чорній рясі, камілавці і з шалено густою рослинністю на обличчі. Потапу наклеїли неакуратну бороду аж до грудей і довгі вуса.

На нове фото артиста відреагував навіть чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Батюшка, благослови!", — написав Галкін в коментарях. Потап же відповів йому: "Ти вже благословенний".

"Дуже символічно!!! Відкриваю стрічку, а там Настя в негліже і Потап в рясі", "на Єгора схожий з Дизель шоу😂", "Готовий концертний костюм 🤪", "Потап посвятився в Батюшку? 😮 ", "Що це?", "Ого,круто😍","преподобний отець Потап🤣 👌 🌚", "йшов 2050 рік, а в прокат виходить "Скажене Весілля 27", "Воооууу, несподіваний образ 🐼", - пишуть українці в коментарях.

Раніше українська співачка Настя Каменських у себе в сторіс поділилася дуже особистим відео з Потапом. На кадрах, які облетіли мережу, Потап ніжно цілував свою дружину, обіймав її і жмакав. Настя, в свою чергу, іскрилася від щастя і записувала зворушливий момент на камеру.

«А ось як на роботі перетнутися з коханим чоловіком. Нарешті. Бо вдень не можеш побачитися. Взагалі. Ну ось взагалі!",- заявила натхненна Каменських на камеру, поки Потап її цілував.

Потап у свою чергу став співати: "Це мій день! А це моя дівчинка!". Після пристрасних поцілунків парочка побажала один одному гарного дня і розійшлася.

Нагадаємо, у мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя.

Як повідомляла Politeka, Потап, Тарзан, Михайлюк з «Холостяка» та інші зірки скинули одяг заради спекотних кадрів: Корольова з Каменських оцінять.

Також Politeka писала, що Каменських вразила одкровеннями про шлюб з Потапом і пригадала п'янку: "у нього купа дівчаток в...".