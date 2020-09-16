Популярный украинский исполнитель, продюсер и муж Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) поразил кардинальными переменами во внешности

На своей странице в Instagram Потап разместил неожиданное фото со съемок фильма "Скажене весілля 3", где он исполняет роль священника, передает Politeka.net.

Артист показал селфи, на котором позирует в черной рясе, камилавке и с безумно густой растительностью на лице. Потапу наклеили неаккуратную бороду аж до груди и длинные усы.

На новое фото артиста отреагировал даже муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

"Батюшка, благослови!", — написал Галкин в комментариях. Потап же ответил ему: "🙏🏻Ты уже благословлен".

"Очень символично!!! Открываю ленту, а там Настя в неглиже и Потап в рясе", "На Егора похож с Дизель шоу😂", "Готовий концертный костюм 🤪", "Потап посвятился в Батюшку? 😮", "Что это?", "Ого,круто😍", "Преподобный отец Потап🤣👌🌚", "Шел 2050 год,а в прокат выходит "Скажене Весілля 27", "Воооууу, неожиданный образ 🐼", — пишут украинцы в коментариях.

Ранее украинская певица Настя Каменских у себя в сторис поделилась очень личным видео с Потапом. На кадрах, которые облетели сеть, Потап нежно целовал свою жену, обнимал ее и жмакал. Настя, в свою очередь, искрилась от счастья и записывала трогательный момент на камеру.

«А вот как на работе пересечься с любимым мужем. Наконец-то. Потому что днем не можешь увидеться. Вообще. Ну вот вообще!», - заявила вдохновленная Каменских на камеру, пока Потап ее целовал.

Потап в свою очередь стал петь: «Это мой денек! А это моя девочка!». После страстных поцелуев парочка пожелала друг другу хорошего дня и разошлась.

Напомним, в сеть слили фото Потапа с новорожденным сыном, артист светится от счастья.

Как сообщала Politeka, Потап, Тарзан, Михайлюк из «Холостяка» и другие звезды скинули одежду ради жарких кадров: Королева с Каменских оценят.

Также Politeka писала, что Каменских поразила откровениями о браке с Потапом и припомнила пьянку: "У него куча девочек в...".