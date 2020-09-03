Несмотря на то, что лето закончилось, артисты продолжают радовать поклонников пикантными фото без одежды

Как передает Politeka.net, звездные красавцы не упускают возможности похвастаться стальным прессом и отличной физической формой. Так, на днях сразу два певца сверкнули обнаженной фигурой, рассказав фанатам, что они сильно похудели благодаря тренировкам.

Свой стальной пресс с разницей в один день засветили бывшие коллеги по группе Сергей Лазарев и Влад Топалов, который женат на телеведущей Регине Тодоренко.

Муж Наташи Королевой Тарзан регулярно балует поклонников жаркими фото. Судя по всему, жене нравятся такие кадры, ведь он продолжает это делать с завидной регулярностью.

Потап, за питанием и физической формой которого лично следит Настя Каменских, тоже фотографируется без одежды. Правда, пресс он пока не светит.

Победитель прошлого сезона «Танців з зірками» Женя Кот, наоборот, любит демонстрировать обнаженное тело. Его форма превосходна, ведь он активно занимается спортом и танцами.

Кстати, новая звезда «Танців з зірками», украинский актер Тарас Цымбалюк тоже не прочь похвастаться невероятной физической формой. На первом же эфире он произвел фурор, ведь сумел проделать самые невероятные поддержки со своей партнершей.

Напомним, что Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно".

Как сообщала Politeka, огрубевший муж Наташи Королевой поразил перевоплощением, видео: «Джигурда вселился».

Также Politeka писала, что Потап засветил Каменских в наряде с «бездонным» декольте: «Какая сладкая…».