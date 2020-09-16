Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою, показавшись в тісному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованому знімку Чері позує в тісному спортивному вбранні, оголивши тісний топ до непристойності. При цьому образ красуня доповнила ефектною зачіскою і макіяжем, що привело в захват її шанувальників.
«Гаряча штучка», «розкішні форми», «вау, як це красиво», «чорт, та ти красуня», « Божественна Ана! Супер», «солоденька, обожнюю тебе», - пишуть вони.
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32-річна модель є професійною спортсменкою, яка багато часу приділяє не тільки силовим тренуванням, але ще і харчуванню. Ана не раз відзначала, що їй подобається правильне харчування і вона часто готує енергетичні коктейлі, п'є корисні смузі і готує спеціальні солодощі без цукру.
Також Чері замість одного з прийомів їжі просто їсть фрукти, що часто демонструє в Instagram. І цей раз не був винятком. На одному з кадрів модель поласувала свіжими фруктами й захопила засмаглим тілом в білому бікіні без прикрас і зайвих принтів.
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