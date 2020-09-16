Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой, показавшись в тесном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованном снимке Чери позирует в тесном спортивном наряде, обнажив тесный топ до неприличия. При этом образ красотка дополнила эффектной прической и макияжем, что привело в восторг ее поклонников.
«Горячая штучка», «роскошные формы», «вау, как это красиво», «черт, да ты красотка», «божественная Ана! Супер», «сладенькая, обожаю тебя», - пишут они.
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До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась своими фруктами на солнечном отдыхе.
32-летняя модель является профессиональной спортсменкой, которая много времени уделяет не только силовым тренировкам, но еще и питанию. Ана не раз отмечала, что ей нравится правильное питание и она часто готовит энергетические коктейли, пьет полезные смузи и готовит специальные сладости без сахара.
Также Чери вместо одного из приемов пищи просто ест фрукты, что часто демонстрирует в Инстаграм. И этот раз не был исключением. На одном из кадров модель полакомилась свежими фруктами и восхитила загорелым телом в белом бикини без украшений и лишних принтов.
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