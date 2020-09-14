Американская фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед поклонниками в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Чери позирует спиной на камеру, демонстрируя упругие формы в крохотном бикини. Несмотря на и без того маленькое белье, она решила его эффектно задрать, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

Руки при этом модель задрала, собрав волосы в хвост. Благодаря этому кадр получился особенно горячим. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку фотографией красотка поделилась у себя в Сторис.

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32-летняя модель является профессиональной спортсменкой, которая много времени уделяет не только силовым тренировкам, но еще и питанию. Ана не раз отмечала, что ей нравится правильное питание и она часто готовит энергетические коктейли, пьет полезные смузи и готовит специальные сладости без сахара.

Также Чери вместо одного из приемов пищи просто ест фрукты, что часто демонстрирует в Инстаграм. И этот раз не был исключением. На одном из кадров модель полакомилась свежими фруктами и восхитила загорелым телом в белом бикини без украшений и лишних принтов.

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