Бразильська модель Жизель Олівейра, відома своїми проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонструвала ідеальне тіло в топі-корсеті

На своїй сторінці в Instagram 27-річна красуня розмістила пікантні фото, позуючи на вулиці Лос-Анджелеса в новому сміливому образі, передає Politeka.net.

Так, Олівейра приміряла відвертий чорний топ з оригінальним візерунком і блискавкою посередині, який вдало підкреслив тонку талію, пружний бюст і витончені плечі моделі. Доповнили образ чорні джоггери, зібране в акуратний пучок волосся і невеликі кільця-сережки. Смаглява красуня використала мінімум макіяжу, продемонструвавши ідеальну шкіру і тонкі риси обличчя.

"Це і називається краса", "шикарна", "Вау, ти завжди виглядаєш приголомшливо", "найкрасивіша жінка", "Твоя тінь виглядає, як Мулан", - пишуть шанувальники в коментарях.

Раніше Жизель Олівейра розбурхала спекотними кадрами, примірявши образ східної принцеси. Ангел Victoria's Secret одягла чорний купальник і прозору спідничку, яка надала особливої пікантності фото. Жизель без зайвої скромності задерла спідницю, щоб шанувальники могли розглянути її апетитні стегна.

Нагадавши, гаряча брюнетка з Victoria's Secret нахилилася на камеру в сміливому топі без білизни.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра з Victoria's Secret стиснула бюст тісним корсетом, засвітивши зайве: "Принцеса Бразилії".

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без сорому і купальника побешкетувала на пірсі: таке тіло не можна ховати.