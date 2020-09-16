Популярна українська виконавиця розповіла про те, як її сім'я зіткнулася з небезпечною хворобою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook знаменитості.

Так, співачка Камалія розповіла про те, що Китайський вірус підтвердився у всієї її сім'ї та навіть двох помічників: нянь і водія.

«У мене захворювання протікає в легкій формі, у Захура і моєї мами в середньо-важкій формі, нянь наших дітей ми поклали в лікарню, - поділилася співачка. - І не кажіть мені, чому я без маски ходжу при дитині..Ми хворіємо всією сім'єю більше 10 днів. У Мірабелли слабкі ознаки коронавірусу, в Арабелли був кашель, була висока, а зараз субфебрильна температура. Ми запитували у лікарів, чи є якийсь сенс ізолювати дітей, вони відповіли, що ні", - зазначила вона.

До цього ми писали, що дружина мільярдера Мохаммада Захура співачка Камалія заявила, що захворіла китайським вірусом.

Співачка стверджує, що дотримувалася всіх правил обережності, запропоновані карантинними обмеженнями, проте їй це не допомогло.

"Ось і наш будинок не минув COVID-19. Раніше я ставилася до ситуації навколо вірусу досить скептично, але дотримувалася абсолютно всіх норм карантину. Спочатку з'явилося багато випадків серед друзів моїх друзів, трохи пізніше стали хворіти вже друзі, тепер і наша сім'я", - написала вона.

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