42-летняя украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, презентовала новый клип "Besame Mucho", ради которого решилась предстать в экстравагантном виде

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм постер, связанный с ее новой музыкальной работой. Камалия с пышной прической из красиво уложенных светлых локонов, в полосатом свитере и фиолетовых сапожках появилась в окружении нескольких мускулистых красавцев без рубашек.

При этом непонятно, если ли на ней хоть какие-то шорты или нижнее белье - складывается впечатление, что Камалия потеряла голову, а заодно и штаны, рядом с накаченными моделями - "захотелось сладенького".

"У меня и на карантине дел невпроворот. Запремьерила «Besame Mucho» и поделилась подробностями нашей самоизоляции для @radiopyatnica ✌🏻", - подписала снимок звезда.

Ранее мы сообщали, Камалия опубликовала семейное фото - с 64-летним мужем и 7-летними дочерьми-близняшками. На лицах у всего семейства были защитные маски с забавным принтом - мультяшными улыбками. Камалия с родными позировала на кухне, все были одеты по-домашнему: на артистке черная футболка с рисунком, на муже бело-синий полосатый свитшот, а на малышках - розовые фартуки и радужные футболки.

Камалия решила призвать к совести украинцев: "Друзья, сегодня весь мир оказался в очень сложном положении, но, я уверена, нам поможет это все пережить только доброта!! Рядом с каждым из нас живут люди из группы риска, медики, воюющие на «передовой» с вирусом, нуждающиеся люди... помогите нуждающемуся соседу, приобретите еду, лекарства, средства индивидуальной защиты, подвезите медицинских сотрудников".

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

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