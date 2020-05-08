Украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, поразила откровенными выходками

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором снялась вместе с группой мачо (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

42-летняя певица выпустила новый клип на песню “Besame Mucho”, которым поделилась со своими поклонниками в социальной сети. По сюжету Камалия оказалась на корабле вместе с полуобнаженными моряками. Она соблазняет мужчин откровенными нарядами и даже соревнуется в армрестлинге.

В клипе Камалия поет в нескольких образах. Для первого она надела короткий желтый плащ, полосатое платье и длинные сапоги. В таком наряде певица без стыда раскачивается на огромном спасательном круге, задрав ноги и обнажив бедра.

Затем Камалия несколько разделась, осталась в свитере-тельняшке и без штанов. В таком виде она переминается с ноги на ногу перед раздетыми моряками.

Клип вызвал ажиотаж в социальной сети. Комментаторы нашли как положительные моменты, так и недостатки:

"Девушка красивая,но накрасили ужасно....особенно там где на круге висит, стилист что-то не то начудил... А Камалию обожаю"; "Вкусно! Образ Камалии вау!"; "Поздравляю с премьерой !!! Песня 🔥, поднимает настроение и хочется танцевать"; "Очень круто и сильно, впрочем как и всегда ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Фигня нафталиновая"; "Бомба!)👍💖"; "Неожиданно".

Напомним, украинская певица показала мужа-миллиардера и красавиц-дочерей.

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