Тіна Кароль поділилася новими інтригуючими кадрами зі свого довгоочікуваного нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка знову заінтригувала шанувальників, поділившись уривками зі свого кліпу "Знайти своїх", який вона обіцяє випустити 18 вересня.

На нових кадрах Кароль спочатку з'являється в оточенні невідомих людей, які нахиляються до неї і щось шепочуть.

Пізніше можна побачити, як співачка виходить з машини і кудись рішуче прямує. При цьому на ній стильний костюм в бежевих тонах з коротким топом, який відкриває її плечі і смужку на животі. Образ співачки виглядає елегантним і одночасно дуже чуттєвим.

Її шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Мама кішка ми з такими темпами до 18 не доживемо", "у мене вже серце рветься, до цієї прем'єри!", "Тіночка, що ви робите з нами?", "Дуже чуттєво", "яка ви кайфова!!!!", "Мммм, естетично смачно", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що архівне фото Кароль з'явилося на фан-сторінці співачки в Instagram. На знімку був відображений момент з кліпу "Ноченька", в якому Тіна Кароль знімалася повністю оголеною. На опублікованому кадрі співачка сиділа абсолютно гола. Вона схрестила ноги таким чином, щоб прикрити свою наготу. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем і манікюром.

Нагадаємо, оголена Тіна Кароль звела з розуму пікантними вигинами на підлозі: "Ну ти даєш".

Як повідомляла Politeka, розкішна Кароль побешкетувала перед камерою, блиснувши апетитним бюстом в непристойному корсеті.

Також Politeka писала, що Кароль в домашній обстановці засвітила нове татуювання: "Тіна, нікому не показуй!".