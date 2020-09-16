Украинская певица Тина Кароль пленила соблазнительным образом на концерте
Как передает Politeka.net, архивный снимок с выступления звезды появился на ее фан-страничке в Инстаграм. На фото Тина стояла на сцене, держа в руках видеокамеру. Красотка была одета в весьма неприличный корсет, который не смог скрыть ее выдающиеся формы. Аппетитный бюст звезды так и норовил вырваться наружу.
Артистка без капли стеснения пошалила на сцене, записав все на камеру. Со стороны красотка была похожа на принцессу Лею из «Звездных войн».
Как известно, скоро у Тины выйдет новая песня. В связи с этим, мощный фан-клуб артистки решил записать первые реакции фанатов на ее песню.
«Нам нужна ваша "Ваша первая реакция " при прослушивании или просмотре #найтисвоих 🔥🔥🔥
Так что прежде, чем включать шедевр, нужно не забыть про телефон и поставить себя на запись видео!», - подписали пост авторы канала.
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Отметим, что за час пост с Тиной собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили много приятных слов.
«Красивая женщина, очень классная грудь», «Королева», «Очень крутая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Тина Кароль в косынке удивила домашним образом рядом с Катей Осадчей.
Напомним, что знойная Тина Кароль показала свою "перчинку" в самых дерзких и пикантных нарядах: "Вот где пожар!".
Как сообщала Politeka, Кароль в домашней обстановке засветила новую татуировку: "Тина, никому не показывай!".
Также Politeka писала, что Кароль без лифчика показала изящные изгибы в платье с огромным вырезом: "Несите огнетушитель!".