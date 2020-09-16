Участница шоу «Танці з зірками» и бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась целой подборкой фотографий своей годовалой дочери Софии

Трогательные снимки артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Санта и ее муж, бизнесмен Игорь Кучеренко в прошлом году стали родителями малышки, которую назвали Софией. Накануне семья отпраздновала ее первый день рождения, а сейчас Димопулос решила поделиться памятными фото, которые семья успела сделать с девочкой за прошедший год.

На снимках малышка сидит на руках у своих родителей, которые трогательно прижимают ее к себе и целуют. Судя по фото, девочка очень похожа на своего отца.

«Наш первый день рождения. Моя София – моя Вселенная», - подписала фото счастливая мама.

Поклонники Санты не смогли пройти мимо душевных снимков.

«До чего же сладкая малышка!», «Боже, какая смешная одно лицо папа», «Какая лапочка. Мамина копия», «Маленькая копия папы!», «Какая булочка сладкая. Папина», «Невероятная девочка, голубоглазая принцесса!!», «Чудесная девочка!!! С днём рождения», «Не возможно не влюбится в вашу принцессу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Санта показала подросшую дочь, которой исполнился годик. Малышка позировала на стуле в окружении шариков и цветов.

Молодая мама выбрала для Софии нежное бархатное платье с черным бантиком на шее.

В посте, показав еще несколько фото, артистка вспомнила, что дочь появилась на свет с улыбкой.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Димопулос показала подросшую красотку-дочь.

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