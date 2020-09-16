У 2021 році українців чекає підвищення зарплат і пенсій, проте торкнеться воно не всіх

Як повідомляє Обозреватель, про це можна зробити висновок з нового бюджету, прийнятого урядом.

Зокрема, з цифр випливає, що мінімальна зарплата в січні зросте до 6000 гривень, а в липні – до 6500. Потім збільшаться видатки на зарплати бюджетників. Крім того, з 1 січня оклади в єдиній тарифній сітці зростуть на 30% - до 2670 гривень, а з 1 липня – до 2893 гривень.

Мінімальна пенсія також зросте до 2100 гривень з 1 грудня. При цьому максимальні пенсії до кінця року зростуть до 21000 гривень.

Також у бюджеті передбачено, що всі пенсіонери віком від 75 років зможуть отримувати додатково до 400 гривень.

При цьому бюджетні витрати на субсидії в наступному році будуть урізані. Всього на це буде виділено 36,6 мільярда гривень.

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, що наступного року українці отримуватимуть субсидію на 40% менше. Все через зменшення видатків на державну соціальну допомогу.

Крім того, в 2021 році українців чекає помітне зростання цін. Так, якщо раніше НБУ прагнув до інфляції в 5%, то в наступному році він «відпустить» її до майже 9%. Це дозволить поліпшити показники ВВП, проте в той же час позначиться на фінансах українців.

Нагадаємо, підвищення пенсій українцям, в Кабміні повідомили про важливе рішення.

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