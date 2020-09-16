Популярна українська виконавиця MARUV вразила витівкою, з'явившись на людях у напівпрозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Уточнимо, що MARUV вирішила поїхати в Росію, щоб там взяти участь в ток-шоу шоумена Сергія Урганта, який в минулому потрапив у скандал через не надто вдалих висловлювань на адресу України.
"Сьогодні ввечері Іванко і Ганнуся прикрашатимуть ваші сірі будні», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах MARUV позує в напівпрозорому вбранні, засвітивши на камеру пікантні місця. Попри це, телеведуча Леся Нікітюк оцінила витівку знаменитості, відправивши їй стікер у вигляді сердечка.
Щасливий Кіркоров пристрасно розцілував Пугачову, схопивши за місце, що випирає: "Ти розбиваєш мені серце"
Сварка в Королівському палаці: спливла правда про конфлікт Міддлтон і Єлизавети II, "замішана Маркл..."
Дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "Совість май!"
Гарік Харламов, який розлучається з Асмус, перестав приховувати свій важкий діагноз: що відомо
Решта шанувальників знаменитості як завжди, почали "засипати" кумира компліментами, розповідаючи їй про те, як добре вона вийшла на знімках.
До цього ми розповідали, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала в спокусливому образі разом з шикарною блондинкою.
Приблизно годину тому артистка опублікувала фото, зроблені під час знімального процесу.
На кадрах гаряча MARUV позує в корсеті, який підкреслив її ідеальну фігуру і панчохах на струнких довгих ніжках.
Чорна перука і туфлі на довгій шпильці стали відмінним доповненням образу.
Нагадаємо, що MARUV позбулася латексу і вульгарності й вразила видом в колі сім'ї: "Боже, які ви...»
Як повідомляла Politeka, MARUV без сорому відчинила халат і звела з розуму чином нічної жриці: "Вчіться, дівчатка, як треба..."
Також Politeka писала, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни: "божественний вид!»