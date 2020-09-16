Популярна українська виконавиця MARUV вразила витівкою, з'явившись на людях у напівпрозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Уточнимо, що MARUV вирішила поїхати в Росію, щоб там взяти участь в ток-шоу шоумена Сергія Урганта, який в минулому потрапив у скандал через не надто вдалих висловлювань на адресу України.

"Сьогодні ввечері Іванко і Ганнуся прикрашатимуть ваші сірі будні», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах MARUV позує в напівпрозорому вбранні, засвітивши на камеру пікантні місця. Попри це, телеведуча Леся Нікітюк оцінила витівку знаменитості, відправивши їй стікер у вигляді сердечка.

Решта шанувальників знаменитості як завжди, почали "засипати" кумира компліментами, розповідаючи їй про те, як добре вона вийшла на знімках.

До цього ми розповідали, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала в спокусливому образі разом з шикарною блондинкою.

Приблизно годину тому артистка опублікувала фото, зроблені під час знімального процесу.

На кадрах гаряча MARUV позує в корсеті, який підкреслив її ідеальну фігуру і панчохах на струнких довгих ніжках.

Чорна перука і туфлі на довгій шпильці стали відмінним доповненням образу.

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