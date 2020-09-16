Популярная украинская исполнительница MARUV поразила выходкой, появившись на людях в полпрозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Уточним, что MARUV решила поехать в Россию, чтобы там взять участие в ток-шоу шоумена Сергея Урганта, который в прошлом угодил в скандал из-за не слишком удачных высказываний в адрес Украины.

«Сегодня вечером Ванечка и Анечка будут украшать ваши серые будни», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV позирует в полупрозрачном наряде, засветив на камеру пикантные места. Несмотря на это, телеведущая Леся Никитюк оценила выходку знаменитости, отправив ей стикер в виде сердечка.

Остальные поклонники знаменитости как обычно, начали «засыпать» кумира комплиментами, рассказывая ей о том, как хорошо она получилась на снимках.

До этого мы рассказывали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала в соблазнительном образе вместе с шикарной блондинкой.

Примерно час назад артистка опубликовала фото, сделанные во время съемочного процесса.

На кадрах горячая MARUV позирует в корсете, подчеркнувшем ее идеальную фигуру и чулках на стройных длинных ножках.

Черный парик и туфли на длинной шпильке стали отличным дополнением образа.

Напомним, что MARUV избавилась от латекса и вульгарности и поразила видом в кругу семьи: «Боже, какие вы...»

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."

Также Politeka писала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья: «Божественный вид!»