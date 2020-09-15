28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, предстала в соблазнительном образе вместе с шикарной блондинкой

Артистка известна своими провокационными фото и видео, пишет Politeka.net. На днях звезда выпустила клип на песню "Sad Song", в котором появилась в компании жаркой блондинки.

Примерно час назад артистка опубликовала фото, сделанные во время съемочного процесса.

На кадрах горячая MARUV позирует в корсете, подчеркнувшем ее идеальную фигуру и чулках на стройных длинных ножках.

Черный парик и туфли на длинной шпильке стали отличным дополнением образа.

На фото красотка вместе с горячей блондинкой, с которой принимают самые горячие позы и демонстрируют достоинства своих фигур.

Почти за час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Моя гетеросексуальность вышла из чата 💔", "Ох как горяча🔥🔥 ", " Огонь 🔥 обалденно 😻 💣 ❤️🖤🤍", "Я обожаю тебя 😘 ты очень красивая😍", "Роковая👍🔥🔥🔥", "Клип просто сплошной визуальный оргазм", "Жесть", "Внутри красной комнаты", "ну и в чем прикол ?? Две девушки в белье... тю, кому нужны эти фальшивые игры? Думаю, Марув, уже подташнивает от девушек в неглиже 😁🤓", "Господи,ты такая красивая 😍❤️🔥", "Превосходно", "Анька, жжешь🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, MARUV под горячие танцевальные движения заявила о запуске нового челенджа и посулила фанатам призы за лучшие образы к ее новому треку Sad Song.

Поклонникам понравилась новая идея Анны, они отметили это в многочисленных комментариях к посту.

Напомним, что MARUV избавилась от латекса и вульгарности и поразила видом в кругу семьи: «Боже, какие вы...»

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."

Также Politeka писала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья: «Божественный вид!»