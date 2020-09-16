Зірка шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова знову похвалилася своєю розтяжкою, якій позаздрить навіть скандальна балерина Анастасія Волочкова
24-річна красуня на своїй сторінці в Instagram продемонструвала вертикальний шпагат, задерши ногу посеред житлового комлексу, передає Politeka.net.
Ульянова позує на фото в чорних лосинах з червоно-білими вставками і спортивному топі з відкритою спиною, які вдало підкреслили її струнку фігуру.
"Закінчення літнього сезону - не привід забувати про тренування до наступного року. І, як показує моя спортивна практика, один з перевірених способів, що мотивують регулярно тренуватися, — знайти ідеальну спортивну форму, яку не захочеться знімати", — написала Даша під фото.
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Далі Ульянова включила весь свій маркетинговий "талант" і почала нахвалювати костюм: "У такому комплекті немає шансів залишитися без уваги. І в якості мотиватора це працює відмінно. А хто знає толк у фізичних тренуваннях - точно оцінить, що моделі створені для різного ступеня навантаження, в ньому точно шпагату бути))".
"Круто!!! Ось це розтяжка", " як круто🔥", " Ваааау😳", " Ооой, ти кайфова яка😍 🔥", "це щось! Дуже красиво", "яка це праця бути такою красою!!!!!! Я захоплююся Вами, Дашенька!!!!!!!", "Даша, на вас дивитися суцільне задоволення. Не кожен зрозуміє, скільки потрібно праці, щоб домогтися таких результатів у спорті. Захоплююся вами!🔥 ",- пишуть в коментарях захоплені шанувальники.
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