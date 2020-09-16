Відома українська реперша і учасниця шоу "Танці з зірками" Alyona Alyona поділилася відвертими кадрами в нижній білизні
Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) опублікувала кадри зі своєї нової фотосесії в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Зірка поскаржилася на поширену проблему, коли замовляєш річ в інтернеті і не вгадуєш з розміром.
«А особливо, коли маєш якісь не звичні розміри або особливості тіла», - зазначила співачка з фігурою плюс сайз.
Вона додала, що знайшла для себе вихід: замовляти одяг тільки в перевірених магазинах.
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На нових фото Олена демонструє одну з таких вдалих покупок. На ній комплект світлої нижньої білизни. Зверху співачка накинула халатик, який вирішила залишити розкритим. Судячи з фото, зірка відчуває себе дуже комфортно в цьому вбранні.
Шанувальники співачки тут же почали коментувати знімки.
"Продовжуй руйнувати стереотипи", "ніщо не зрівняється з Любов'ю великої жінки!!! Гарна дівка", "неймовірно справжня!", "Альона, я балдію! Вогонь", "просто гармата", "немає слів, одне захоплення", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Alyona Alyona показала свою сувору охорону і висловилася про останній випуск "Танців з зірками".
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото зі своїм тенцевальним партнером - Юрієм Гуричем.
На знімку пара відображена на парковці в дуже яскравих нарядах: хореограф поверх квітчастої сорочки і зелених штанів, в яких виступав на шоу, накинув шубу, Олена ж одягнулася в фіолетово-рожеве пальто. На передньому плані застигла велика чорна собака, яку співачка назвала своїм захисником.
Нагадавши, Alyona Alyona пригрозила суддям "Танців з зірками" і зізналася, навіщо пішла на шоу.
Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала спеку, судді різко відреагували.
Також Politeka писала, що схудла Alyona Alyona здивувала зовнішністю і розкрила секрети своєї дієти.