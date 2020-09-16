Она знает, как любить свое тело

Известная украинская рэперша и участница шоу «Танці з зірками» Alyona Alyona поделилась откровенными кадрами в нижнем белье

Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы) опубликовала кадры из своей новой фотосессии в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Звезда пожаловалась на распространенную проблему, когда заказываешь вещь в интернете и не угадываешь с размером.

«А особенно, когда имеешь какие-то не привычные размеры или особенности тела», - отметила певица с фигурой плюс сайз.

Она добавила, что нашла для себя выход: заказывать одежду только в проверенных магазинах.

На новых фото Алена демонстрирует одну из таких удачных покупок. На ней комплект светлого нижнего белья. Сверху певица накинула халатик, который решила оставить распахнутым. Судя по фото, звезда чувствует себя очень комфортно в этом наряде.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать снимки.

«Продолжай разрушать стереотипы», «Ничто не сравнится с Любовью Большой Женщины!!! Гарна Дiвка», «Невероятно настоящая!», «Алена, я балдею! Огонь», «Просто пушка», «нет слов, одно восхищение», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona показала свою суровую охрану и высказалась о последнем выпуске "Танців з зірками".

Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото со своим тенцевальним партнером - Юрием Гуричем.

На снимке пара запечатлена на парковке в очень ярких нарядах: хореограф поверх цветастой рубашки и зеленых штанов, в которых выступал на шоу, накинул шубу, Алена же облачилась в фиолетово-розовое пальто. На переднем плане застыла крупная черная собака, которую певица назвала своим защитником.

Напомним, Alyona Alyona пригрозила судьям "Танців з зірками" и призналась, зачем пошла на шоу.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала жару, судьи резко отреагировали.

Также Politeka писала, что похудевшая Alyona Alyona удивила внешностью и раскрыла секреты своей диеты.