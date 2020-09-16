Альона Омович та Анастасія Квітко, яких в мережі знають як українську та російську "копії" Кардашьян, похвалилися формами в ультра-відвертих костюмах ангелів

Слава Кім Кардашьян не дає спокою красуням з пишними формами з усього світу. Напевно, в кожній країні є своя версія американської телезірки. Так в Україні конкуренцію Кім може скласти інста-модель Олена Омович, а в Росії — Анастасія Квітко. Красуні регулярно балують своїх шанувальників в Intagram пікантними фото в купальниках, нижній білизні, просто відвертих нарядах або навіть повністю оголеними, передає Politeka.net.

Так, Омович і Квітко без краплі скромності вирішили приміряти крила ангелів, при цьому перша доповнила образ білосніжним міні-бікіні, а друга — обтягуючою прозорою сіточкою.

Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, але все одно завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими. Біле мереживне боді і колготки з візерунком ефектно підкреслили апетитні форми Квітко, а ангельські крильця і миле обличчя дівчини звели з розуму підписників, які залишили під її постом більше 200 тисяч лайків. Омович не приховує, що її пишний бюст, нереальної форми п'ята точка і круті стегна – результат пластики, адже спочатку природа нагородила її худорбою і вельми скромними формами. Альона в образі янгола вирушила на прогулянку на яхті, тому з одягу на ній тільки мікроскопічний білий купальник, який дозволяє розглянути всі її принади.

Нагадавши, російська Кардашьян ледь втиснула свої принади в латексне боді: "ненаситна красуня".

Як повідомляла Politeka, подружка російської Кардашьян спустила бретельки білизни, захопивши екстремальним розміром: "Моя дівчинка повернулася".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко полонила апетитними формами у відвертому купальнику: "Так спекотно".