Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", обтянулась латексом яркого цвета

Модель снова покорила поклонников стильным фото. Девушка обладает невероятной фигурой – пышные бедра и большой бюст не оставляют равнодушными никого. Так как девушка является представителем модного бренда одежды, она знает, как выгодно подчеркнуть достоинства и привлечь к себе еще больше внимания.

Латексный боди ярко-оранжевого цвета и светло-синие джинсы с высокой посадкой подчеркнули весьма удачно все изгибы девушки, именно поэтому фанаты написали множество комментариев в адрес Квитко. Девушка не реагирует на критику, потому отвечает только на позитивные слова в свой адрес. Выпятив бюст вперед и наклонившись к объективу, Анастасия удачно сыграла на контрастах:

«Просто такая милашка😍😍😍😍», «Так мило,» «Жду тебя 😊🤗», «Здравствуй! у вас есть парень», «Суммируйте верхние меньше», «Роскошная бомба» «Продолжайте в том же духе», «Brazaletes la mano fe Precioso igual que el reloj que usa», «💕💕ненасытная красотка», «потрясающая физика», «гламурный вид», «горящий аттракцион идеальный квадрат», «Поддерживаю вашу оранжевую красоту», «Люблю вас».

Мы также писали, что модель не стесняется показывать себя, удивлять образами в белье и любит публиковать кадры, отснятые ранее для журналов. Поскольку Анастасия является амбассадором трендового белья известного бренда, она не показывает себя в одной и той же одежде. Девушке нравится разнообразие, поэтому ее наряды не похожи друг на друга.

Впрочем, если верхняя одежда Квитко разнообразная, то нижнее белье всегда очень открытое и откровенное. В этот раз модель блеснула пышными бердами и оголенными ягодицами в белом боди с глубоким декольте и высокой посадкой. Девушка выгодно подчеркнула все самые важные места:

«Прелестно просто💕💕», «Любая женщина может работать над грудью или ягодицами», «твои персики сводят с ума .... 👅👅👅», «Vc e Belíssoma 😍😍😍😍», «Потрясающе, но девочка, полегче👍👏».

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»