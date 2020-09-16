Алена Омович и Анастасия Квитко, которых в сети знают как украинскую и русскую "копии" Кардашьян, похвастались формами в ультра-откровенных костюмах ангелов

Слава Ким Кардашьян не дает покоя красоткам с пышными формами со всего мира. Наверное, в каждой стране есть своя версия американской телезвезды. Так в Украине конкуренцию Ким может составить инста-модель Алена Омович, а в России — Анастасия Квитко. Красотки регулярно балуют своих поклонников в Intagram пикантными фото в купальниках, нижнем белье, просто откровенных нарядах или даже полностью обнаженными, передает Politeka.net.

Так, Омович и Квитко без капли скромности решили примерить крылья ангелов, при этом первая дополнила образ белоснежным мини-бикини, а вторая — обтягивающей прозрачной сеточкой.

Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, но все равно всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше. Белое кружевное боди и колготки с узором эффектно подчеркнули аппетитные формы Квитко, а ангельские крылышки и милое лицо девушки свели с ума подписчиков, которые оставили под ее постом больше 200 тысяч лайков. Омович не скрывает, что ее пышный бюст, нереальной формы пятая точка и крутые бедра – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами. Алена в образе ангела отправилась на прогулку на яхте, поэтому из одежды на ней только микроскопический белый купальник, который позволяет рассмотреть все ее прелести.

Напомним, русская Кардашьян едва втиснула свои прелести в латексное боди: "Ненасытная красотка".

Как сообщала Politeka, подружка русской Кардашьян спустила бретельки белья, восхитив экстремальным размером: "Моя малышка вернулась".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».