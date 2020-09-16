Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської моделі Кім Кардашьян, похвалилася принадами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Денна доза вітамінів для мене", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує без білизни, ефектно прикривши руками значні форми. Доповнювали образ красуні красивий і ледь помітний макіяж і зачіска.

"Неймовірна красуня», «богиня», «спекотніше нікуди», «розкрилася по-повній», «ось це ти відпалила, супер», "давно пора так відпочити", - пишуть її півконники.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, блиснула образом у світлому бікіні з блискіток.

Дівчина славиться своєю любов'ю до яскравих фотосесій, тому в її профілі, а також на фан-сторінках в Instagram досить багато кадрів, на яких вона дивує фігурою. Модель володіє пишними формами, тому підкреслює їх досить пікантним білизною або купальниками.

Не соромлячись свого зовнішнього вигляду, Демі приділяє акцент саме своєму бюсту і стегнах, щоб навпаки демонструвати: їй подобається бути такою і худнути вона не буде. Ще в підлітковому віці дівчина дуже хотіла схуднути, комплексуючи через досить об'ємної фігури, проте вона потрапила в лікарню з серйозними проблемами травлення. Після цього Роуз пообіцяла собі і батькам, що міняти свій образ і сидіти на жорстких дієтах більше не буде.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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