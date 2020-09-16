Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, похвасталась прелестями без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Дневная доза витаминов для меня», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует без белья, эффектно прикрыв руками внушительные формы. Дополняли образ красотки красивый и едва заметный макияж и прическа.

«Невероятная красотка», «богиня», «жарче некуда», «раскрылась по-полной», «вот это ты отожгла, супер», «давно пора так отдохнуть», - пишут ее полконники.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, блеснула образом в светлом бикини из блесток.

Девушка славится своей любовью к ярким фотосессиям, поэтому в ее профиле, а также на фан-страницах в Инстаграм довольно много кадров, на которых она удивляет фигурой. Модель обладает пышными формами, поэтому подчеркивает их довольно пикантным бельем или купальниками.

Не стесняясь своего внешнего вида, Деми уделает акцент именно своему бюсту и бедрам, чтобы наоборот демонстрировать: ей нравится быть такой и худеть она не будет. Еще в подростковом возрасте девушка очень хотела похудеть, комплексуя из-за довольно объемной фигуры, однако она попала в больницу с серьезными проблемами пищеварения. После этого Роуз пообещала себе и родителям, что менять свой образ и сидеть на жестких диетах более не будет.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике