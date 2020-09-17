Погода в Україні 17 вересня зазнає громадян несподіваними змінами, такого не було вже давно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній частині країни буде від 29 до 26 градусів за Цельсієм. А в нічний час доби похолодає до 12-15 зі знаком «плюс». Очікується, що сьогодні будуть дощі з грозою.

Схожою ситуація буде і на півночі країни, де повітря прогріється до 27-29 градусів вище нуля. У нічний час доби очікується від 12 до 15 тепла. Це все буде супроводжуватися сильними дощами з грозою.

У центральній частині України грозові дощі атакують лише Вінницьку область. Попри це, повітря буде в районі 27-29 градусів вище нуля. У темний час доби стовпчик термометра покаже від 12 до 15 тепла.

На півдні України повітря прогріється до 24-29 градусів, а ось вночі очікуються «свіжі» 14-19 тепла. Тут очікується сонце і хмарність.

На сході України синоптики прогнозують від 25 до 28 тепла. У нічний час доби похолодає до 6-13 градусів. Замість дощів очікується хмарність.

Жителів передмістя і Києва погода "побалує" денними 27-30 градусами тепла, а вночі очікується від 12 до 14 градусів за Цельсієм. Настрій зіпсують сильні дощі з грозою.

Крім цього, синоптики з Укргідрометцентру прогнозують сильний вітер, до 15-20 м/с.у зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки.

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