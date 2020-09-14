Антициклону удалось потеснить из Украины дождливую и прохладную погоду

Об этом в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 15 сентября, во всех украинских регионах будет солнечно и сухо благодаря высокому атмосферному давлению, которое пошло от европейского антициклона.

"Ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня достигнет + 24 +29 градусов, на Сумщине и в северных районах Черниговщины +21 + 24 градуса. В Киеве завтра - без изменений, сухо, ясно, +25 градусов", - отметила Диденко.

Однако, как предупреждает авторитетный синоптик, затем украинцам следует готовиться к резкой смене погоды.

Уже в конце недели температура воздуха упадет до +18 градусов днем.

"В среду-четверг ожидается пик тепла, +25+31 градус, а уже 18, 19 и 20 сентября, то есть, в конце недели, температура воздуха скажет юхуууу!!! и прыгнет вниз до +12+18 градусов, лишь на Юге будет на несколько градусов теплее", - продолжила синоптик.

Наталья Диденко предупредила, что в конце недели также вернутся дожди, а больше всех не повезет жителям западных регионов.

"Атмосферный фронт привлечет в четверг в Украину дожди, сначала на западные области, потом пройдет по северу и немного по Центру. А вот восточные области и южную часть почти не тронет. Там - очень сухо и, соответственно, пожароопасно", - резюмировала синоптик в своем Facebook.

Напомним, что погода сменит акценты, от дождей не останется и следа: к чему готовиться.

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