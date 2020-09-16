Украинский актер, известный по роли в сериале "Крепостная", и участник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Невестой известного артиста стала визажистка, Тина Антоненко, которая рассказала в своем Инстаграм, что на самом деле думает о таком предложении, пишет Politeka.net.

Девушка опубликовала общее фото с возлюбленным, сделанное за кулисами проекта после предложения.

Тина в нежном платье позировала с огромным букетом белых роз. Девушка улыбалась и выглядела счастливой, как и ее жених, обнимавший ее за талию.

Визажистка написала, что была обескуражена предложением руки и сердца в прямом эфире, однако при этом Антоненко знала о готовности к браку Цимбалюка.

"Друзья, я нахожусь в состоянии шока, безграничного восхищения своим любимым мужчиной, и благодарности всем тем, кто искренне порадовался за нас❤️ в комнату, где было только двое нас, внезапно зашла вся страна...😇 и я до сих пор обескуражена", - написала Тина.

Как отметила красотка, она представляла вечер иначе.

"Одиннадцать лет я работала за кулисами, и никогда бы не подумала, что выйду из них по такому поводу🥰", - отметила блондинка.

В конце Тина поблагодарила публику и организаторов за радость и тепло. В комментариях пользователи сети поздравили пару, в том числе звезды шоу-бизнеса: Санта Димопулос, Ирина Монатик, Катя Осадчая и другие.

"Вы прекрасны вместе 😍 Будьте счастливы бесконечно ❤️", " Безграничной взаимной любви! ❤❤❤❤", "Тина, поздравляю!!! Мы очень за вас рады ❤️", - написали они.

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