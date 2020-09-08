Автомобиль звезды "Танців з зірками" Максима Ежова разбит вдребезги

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что страшное ДТП произошло на днях, и о нем в своем личном Instagram рассказал танцор Максим Ежов.

По словам звезды "Танців з зірками", он угодил в ДТП после того, как его автомобиль дерзко подрезали на дороге под Киевом.

«Вот эта гора — это обломки моей машины, меня нагло подрезали, я пролетел через кювет. Я жив здоров, но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в ДТП, водителя и машину серебристый Hyundai i30, который делал опасный маневр со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места ДТП», - рассказал Максим Ежов своим подписчикам в микроблоге.

Звезда "Танців з зірками" понимает, что ему очень повезло, ведь он отделался легким испугом после ДТП. Однако, танцор хочет, чтобы справедливость восторжествовала и виновник аварии был наказан.

"Макс... слава Богу все хорошо", "Слава Богу,что забрал только машину,и надо благодарить его,что дал шанс выжить и это самое главное, а Поляковой только бы танцевал,я бы хотела посмотреть как бы она танцевала после такого,а виноватого сам Бог накажет", "Макс, ты в рубашке родился, держись", "Капец , Машина в хлам , но главное что без травм)", "А**еть... был бы ланос, летел бы уже навстречу Свету", "Дорогой, главное, что жив! Держись", "Ну ты напугал, Макс! Сильнейший ангел хранитель у тебя", - поддержали его поклонники и близкие в комментариях.

Ранее танцор Максим Ежов прокомментировал проблему человеческой жестокости в Украине и мире. Прежде всего, он вспомнил о происходящем в США, где разгорелись протесты из-за смерти афроамериканца.

"Естественно, я возмущен тем, что произошло в Америке. Тем, что в 21-м веке мы все еще страдаем от расизма. Но мне кажется, что проблема мира сегодня в том, что мы вообще перестали быть человечными, перестали ценить человеческую жизнь", - отметил он.

Ежов уверен, что ситуация в Украине ничем не лучше, чем в мире и призывает не молчать.

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