Популярна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова стала об'єктом нещадної критики з боку слухачів

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явився уривок з її виступу на телебаченні з новою піснею «Проблема». Ольга була одягнена в чорну шкіряну міні-сукню, її волосся було зібране в хвіст. Дівчина співала пісню під фонограму і танцювала зі своїм балетом.

"Мої хороші, сьогодні відбудеться прем'єра треку #Проблема на моєму рідному телеканалі ТНТ!",- зазначила Бузова, заявивши, що кайфує від танцювальної постановки.

За кілька годин танець Бузової подивилися майже 600 тисяч разів. У коментарях прем'єру рознесли в пух і прах, що вельми незвично для аккаунта зірки.

"Вибачте, але відстій. Хоча б рот відкривала під фонограму, а то картинка зі звуком взагалі не збігається. Про танці краще промовчу", "Це хтось слухає?", "Не ганьбися", «з кожною піснею все гірше», «Фанера рулить», «танець якийсь кривий, ні про що», «Ольга ви у всьому досягаєте успіху молодець, але співати це не ваше ну немає голосу», "вискочка безголоса!!!", "Поза орла над унітазом! Продовжуй в тому ж дусі!", "Пісня не сподобалася», «тупіше пісні не чула", " тупа пісня без сенсу. В якому місці ти ідеал?", "Оля красива дівчина звичайно, але голосу взагалі немає, та й пісні повний відстій», - пишуть люди.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

Також Politeka писала, що змучена Бузова поскаржилася на самопочуття, ледь стоячи на ногах: "Оля, зберися!".