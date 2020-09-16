Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка Ані Лорак, вразила ефектною зовнішністю на нових фото

Як з'ясували користувачі Мережі, новою коханою Мурата стала візажист з Києва на ім'я Лілія. Багато фанатів Ані Лорак впевнені, що Лілія дуже схожа на співачку, і сам Мурат вибрав дівчину, підсвідомо порівнюючи її зі своєю колишньою дружиною, передає Politeka.net.

Дівчина регулярно ділиться з підписниками в Instagram яскравими кадрами з відпочинку та роботи. На одному з останніх знімків дівчина позує в подовженій помаранчевій футболці без штанів, демонструючи у всій красі довгі стрункі ноги. Сам Мурат обов'язково залишає лайк під кожним фото української красуні.

На іншому фото обраниця Мурата блиснула фігурою в темно-синіх джинсах в обтяжку і чорній сорочці, зав'язаній під грудьми.

"Відчуваю любов Всесвіту🌈 🦋 🌼", - романтично підписала знімок Лілія.

Нагадаємо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася минулого року після гучного скандалу і публікації доказів розгульного життя чоловіка (тоді Мурат був помічений у своєму нічному клубі за втіхами з різними молодими дівчатами).

Після розлучення кожен обзавівся новою парою. Ані Лорак почала стосунки з молодим продюсером Єгором Глібом, хоча вже кілька місяців не публікує спільні фото. А ось Мурат лише недавно засвітився з молодою обраницею Лілією.

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