Дружина популярного російського шоумена і співака Олександра Ревви (Артур Пирожков) слідом за чоловіком похвалилася знімком з нової зухвалої фотосесії

На своїй сторінці в Instagram Анжеліка Ревва розмістила фото, на якому вона позує на підлозі в обіймах зіркового чоловіка, передає Politeka.net.

На Олександрі і Анжеліці – базові білі футболки, шкіряні черевики і темні штани, Ревва також накинув зверху стильну косуху і довершив образ браслетами і перснем.

"З Днем краси, мої найкрасивіші підписники!!! Відгукніться, перекличка 🙋🏻‍♀️💘 #красопети🥳 🕺", - написала Анжеліка під фото.

Шанувальники не поскупилися на захоплені коментарі до фото і почали у відповідь вітати зіркову пару зі святом: "Красунчик і красуня🥰 щастя вам", "які ви приголомшливі🤗 енергетика вогонь від вас", "Гаряча пара", "краса є краса, чого тут скажеш.. ви красені, хлопці!!!✊ 😘Та й ми теж)))!😎🤩".

Зазначимо, раніше Олександр Ревва поділився іншим знімком з цієї ж фотосесії. На знімку співак зі своєю дружиною стоять в обнімку, однією рукою Пирожков ніжно обіймає Анжеліку за спину, іншою – тримає за руку трохи вище ліктя.

"Сьогодні наше професійне свято. Вітаю всіх з Міжнародним Днем краси[email protected] ❤️", - підписав фотографію Артур Пирожков.

Фанати по достоїнству оцінили новий образ зірки. Не оминула увагою цю публікацію і відома українська співачка Світлана Лобода. Вона лайкнула фото і залишила короткий, але виразний коментар.

"Мої котики☺️😍🔥❤️", – написала зірка.

Нагадавши, хвалькуватий Артур Пирожков показав свою улюблену "пантеру", Віра Брежнєва оцінила.

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