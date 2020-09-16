35-річна українська співачка Тіна Кароль викликала фурор знімком без одягу

Як передає Politeka.net, архівне фото з'явилося на фан-сторінці співачки в Instagram. На знімку був відображений момент з кліпу "Ноченька", в якому Тіна Кароль знімалася повністю оголеною. На опублікованому кадрі співачка сиділа абсолютно гола. Вона схрестила ноги таким чином, щоб прикрити свою наготу. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем і манікюром.

"Вже післязавтра прем'єра сьомого студійного альбому "Знайти своїх" , який виходить на честь 15-річчя музичної кар'єри співачки!", - нагадали автори каналу шанувальникам співачки.

Всього за годину пост зібрав майже 2 тисячі лайків. У коментарях стали обговорювати зовнішність Тіни.

"Ноченька частина 2))», «повторяти наскільки красива Тіна стоїть завжди», «дуже чекаємо цей шедевр», «Ааа, я вже не можу чекати, швидше б», «Боже наскільки красива дівчина», «Ну ти даєш», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль завжди вміла вражати аудиторію своїми нарядами на концертах і в кліпах або їх відсутністю. Останні кілька років кар'єра артистки активно йде вгору. Сьогодні Кароль є беззмінним тренером шоу "Голос країни", а також ведучою танцювального шоу "Танці з зірками". Днями артистка випустить новий альбом.

Нагадаємо, що розкішна Кароль в бездонному декольте показала свою "небезпечну" сторону:"схоже на трилер".

Як повідомляла Politeka, розкішна Кароль побешкетувала перед камерою, блиснувши апетитним бюстом в непристойному корсеті: «Шедевр».

Також Politeka писала, що Кароль в домашній обстановці засвітила нове татуювання: "Тіна, нікому не показуй!".