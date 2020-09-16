Українська співачка Тіна Кароль полонила спокусливим образом на концерті

Як передає Politeka.net, архівний знімок з виступу зірки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. На фото Тіна стояла на сцені, тримаючи в руках відеокамеру. Красуня була одягнена в вельми непристойний корсет, який не зміг приховати її видатні форми. Апетитний бюст зірки так і норовив вирватися назовні.

Артистка без краплі сорому побешкетувала на сцені, записавши все на камеру. З боку красуня була схожа на принцесу Лею з «Зоряних воєн».

Як відомо, скоро у Тіни вийде нова пісня. У зв'язку з цим, потужний фан-клуб артистки вирішив записати перші реакції фанатів на її пісню.

"Нам потрібна ваша "ваша перша реакція" при прослуховуванні або перегляді #знайтисвоїх 🔥 🔥 🔥 Так що перш, ніж включати шедевр, потрібно не забути про телефон і поставити себе на запис відео!",- підписали пост автори каналу.

Відзначимо, що за годину пост з Тіною зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили багато приємних слів.

"Красива жінка, дуже класні груди", «Королева», "дуже крута", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль в косинці здивувала домашнім образом поруч з Катею Осадчою.

Нагадаємо, що спекотна Тіна Кароль показала свою "перчинку" в найзухваліших і пікантних нарядах: "Ось де пожежа!".

Як повідомляла Politeka, Кароль в домашній обстановці засвітила нове татуювання: "Тіна, нікому не показуй!".

Також Politeka писала, що Кароль без ліфчика показала витончені вигини в сукні з величезним вирізом: "несіть вогнегасник!".