Українська співачка Тіна Кароль полонила спокусливим образом на концерті
Як передає Politeka.net, архівний знімок з виступу зірки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. На фото Тіна стояла на сцені, тримаючи в руках відеокамеру. Красуня була одягнена в вельми непристойний корсет, який не зміг приховати її видатні форми. Апетитний бюст зірки так і норовив вирватися назовні.
Артистка без краплі сорому побешкетувала на сцені, записавши все на камеру. З боку красуня була схожа на принцесу Лею з «Зоряних воєн».
Як відомо, скоро у Тіни вийде нова пісня. У зв'язку з цим, потужний фан-клуб артистки вирішив записати перші реакції фанатів на її пісню.
"Нам потрібна ваша "ваша перша реакція" при прослуховуванні або перегляді #знайтисвоїх 🔥 🔥 🔥 Так що перш, ніж включати шедевр, потрібно не забути про телефон і поставити себе на запис відео!",- підписали пост автори каналу.
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Відзначимо, що за годину пост з Тіною зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили багато приємних слів.
"Красива жінка, дуже класні груди", «Королева», "дуже крута", - пишуть люди.
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