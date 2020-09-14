Популярна українська співачка Тіна Кароль приміряла розкішну сукню і заінтригувала шанувальників кадрами свого нового кліпу
Найближчим часом зірка представить новий кліп на пісню «Знайти своїх». Як повідомляє Politeka.net, Кароль поділилася його коротким тизером у своєму Instagram.
На опублікованих кадрів Кароль постає в одному з образів, який можна буде побачити на ній в кліпі. Зірка одягнена в елегантну бежеву сукню в обтяжку з глибоким декольте, яке вигідно підкреслює її фігуру. Доповнюють образ високі рукавички з розкішною блискучою вишивкою.
На кадрах можна побачити, як співачка захоплено знімає щось на камеру. Також на одному з фрагментів Кароль лежить на підлозі, а на іншому атакує невідомого чоловіка. Судячи з цих кадрів, шанувальники можуть сподіватися на те, що в кліпі Тіна проявить свою раніше невідому «дику» сторону.
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Шанувальники зірки активно коментують її пост.
"що за розгром готелю-ресторану від Кароль?", "Господи, як дожити...тільки у ті можуть бути такі шедеври", "тепер я хочу побачити Тіну в бойовику", " більше схоже на трилер. Чекаємо-з«, "це рай для вух, очей і мого сердечка", "Тіні пора в Голлівуд", "і страшно і шалено інтригуюче як дочекатися 18?", "Тінаааа, вбила як того мужика сокирою", "я бачу небезпеку і це прекрасно", - пишуть люди.
Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.
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