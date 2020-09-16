Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, підкорила яскравим і стильним образом

Красуня, заради якої Кассель кинув відому актрису Моніку Беллуччі, активно веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Модель володіє екзотичною зовнішністю, завдяки якій її часто запрошують на зйомки відомих брендів.

Так, досконала Тіна продемонструвала на собі золоті прикраси з блискучими каменями. Кунакі була в малиновому платті, що відмінно підкреслило її вигини.

Зірка прибрала чорне волосся назад, така зачіска добре дала розглянути обличчя знаменитості: великі очі, красиві вилиці і пухкі губи - дівчину прекрасніше варто ще пошукати.

У пості зірка привітала один з брендів з випуском нової колекції.

За годину пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі на різних мовах писали захоплені коментарі, яких вона, звичайно, заслужила.

Нагадаємо, Тіна Кунакі опублікувала архівне фото, на якому позує у фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидить усміхнений чоловік. Останній тримав руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру. При цьому видно, що пара щаслива разом.

Як відомо, навесні минулого року красуня народила колишньому чоловікові Моніки Беллуччі дочку Амазоні.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі покрасувалася на безлюдному пляжі в одних трусиках.

На яскравому кадрі з, ймовірно, тропічного курорту молода мама Кунакі не позувала перед камерами, а виходила з води майже повністю роздягненою.

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.

Як повідомляла Politeka, спекотна дружина Венсана Касселя показала ідеальне тіло в бікіні: "Богиня".

Також Politeka писала, що роздягнена дружина Венсана Касселя вразила пікантними фото в ліжку з іншим:"це перебір".