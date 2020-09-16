Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, покорила ярким и стильным образом

Красотка, ради которой Кассель бросил известную актрису Монику Беллуччи, активно ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Модель обладает экзотической внешностью, благодаря которой ее часто приглашают на съемки известных брендов.

Так, совершенная Тина продемонстрировала на себе золотые украшения со сверкающими камнями. Кунаки была в малиновом платье, отлично подчеркнувшем ее изгибы.

Звезда убрала черные волосы назад, такая прическа хорошо дала рассмотреть лицо знаменитости: большие глаза, красивые скулы и пухлые губы - девушку прекрасней стоит еще поискать.

В посте звезда поздравила один из брендов с выпуском новой коллекции.

За час пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети на разных языках писали восхищенные комментарии, которых она, конечно, заслужила.

Напомним, Тина Кунаки опубликовала архивное фото, на котором позирует в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидит улыбающийся муж. Последний держал руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. При этом видно, что пара счастлива вместе.

Как известно, весной прошлого года красотка родила бывшему супругу Моники Беллуччи дочь Амазони.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки покрасовалась на безлюдном пляже в одних трусиках.

На ярком кадре с, вероятно, тропического курорта молодая мама Кунаки не позировала перед камерами, а выходила из воды почти полностью раздетой.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".